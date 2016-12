Bivši izvršni predsjednik zagrebačkog Dinama kažnjen je s maksimalnih 200 njemačkih maraka, odnosno 750 kuna, uz plaćanje 200 kuna sudskih troškova

Drugookrivljeni bivši igrač Hajduka Ivo Bego, koji je nakon Mamićevih provokacija nasrnuo na njega i pokušao ga fizički napasti, osuđen je na upola manju kaznu od 375 kuna.

Nakon dugotrajnog sudskog postupka, desetak svjedoka, više održanih ročišta i dokaznog materijala koji se sastoji od nekoliko stotina stranica, sudac Stipe Roso uvažio je optužni prijedlog splitske policije i zaključio da je Mamić narušavao javni red i mir tako što je tijekom utakmice Hajduka i Dinama provocirao srednjim prstom i 'bosanskim grbom', pozivao funkcionere Hajduka i gledatelja na obračun te psovao i vrijeđao. Begi je pak na teret stavljeno to da je, nakon što je Mamić preskočio ogradu lože i nastavio s provokacijama, 'krenuo prema njemu nastojeći ga udariti'.

Prastari zakon u ovom slučaju predviđa globe od 50 do 200 njemačkih maraka; teoretski je postojala i mogućnost zatvora do 30 dana, no u ovom slučaju za to nije bilo osnove.

Osuđujuća presuda Mamiću ne predstavlja financijski problem, no mogla bi mu biti velika prepreka ukoliko se krene dosljedno poštivati Zakon o sportu koji osuđenicima za prekršaje i kaznena djela priječi sudjelovanje u sportu na rok od tri godine.

Što se tiče Bege, tportalu se već javio glasnogovornik splitske Torcide Damir Gruić, najavivši da će splitski navijači umjesto njega platiti bilo koju kaznu. 'On je to svojim ponašanjem zaslužio i u potpunosti stojimo iza njega i njegovog poteza. Svatko tko se suprotstavi ovakvom HNS-u i tko je spreman obračunati se s nepravilnostima u hrvatskom nogometu može računati na podršku Torcide', kazao nam je Gruić.