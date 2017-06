"Očekujemo da će letovi biti dobro popunjeni, pogotovo u ljetnoj sezoni, jer je Hrvatska popularna turistička i prelijepa zemlja za koju postoji zanimanje iz brojnih zemalja. Vjerujemo i u suradnju s Hrvatskom oko promocije i marketinga na dalekim tržištima i za sada ne planiramo otvarati druge letove u ovoj regiji", kazao je predstavnik Emiratesa Thierry Antinori novinarima nakon slijetanja zrakoplova.

Dodao je da je Zagreb njihova 39. destinacija u Europi.

Među putnicima koji su izravnim, 6-satnim letom iz Dubaija stigli na zagrebačku Zračnu luku Frano Tuđman, bio je i ministar turizma Gari Cappelli, koji je dva dana uoči tog leta boravio u radnom posjetu Dubaiju, i koji vjeruje da će takvo povezivanje Hrvatske i UAE imati višestruke efekte za turizam i gospodarstvo.

"Letovima Emiratesa iz Zagreba prema Dubaiju i obrnuto hrvatski građani, kao i brojni putnici iz regije te dalekih destinacija Australije, Azije, Afrike i Bliskog Istoka brže će i jednostavnije putovati, a to je prilika i za razvoj novih poslovnih odnosa Hrvatske sa tim dijelom svijeta", ocijenio je Cappelli, dodavši da je let bio ugodan, a usluga vrhunska. I on je najavio suradnju s Emiratesima za daleka tržišta, koje je ocijenio velikim potencijalom za hrvatski turizam i s kojeg i dolazi sve više turista.

Zadovoljstvo uspostavljenom linijom Emiratesa s Dubaijem izrazio je i predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb (MZLZ) Jacques Feron, uz napomenu da je i prihvat Emiratesovog velikog širokotrupnog zrakoplova Boeing 777-300EU prošao dobro na posebnoj stajanki i mostu za takve zrakoplove na novom terminalu zagrebačke zračne luke.

"Ove godine ranije nego ikada, krajem svibnja, zabilježili smo prvi milijun putnika na zračnoj luci, i vjerujemo da će i letovi Emiratesa pridonijeti daljim rekordima ove godine", kazao je Feron, napominjući da do kraja ove godine očekuju oko 3 milijuna putnika ili njih nešto više od 200 tisuća nego je bilo lani.

Zrakoplov Emiratesa koji je doletio iz Dubaija bio je popunjen, ima 364 sjedala u tri klase (od ekonomske do Extra luksuzne), a i ostali putnici koji bili na tom letu zadovoljni su putovanjem, jer je i znatno kraći let nego do sada na toj relaciji.Iz Zagreba za Dubai taj se zrakoplov vraća u poslijepodnevnim satima, a kako se doznaje, popunjenost i tog prvog leta prema Dubaiju iz Zagreba je dobra. Emirates očekuje da ce prosječno tijekom ljeta na dnevnim letovima Zagre-Dubai imati oko 250 putnika.