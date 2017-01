Ljubičić u priopćenju ističe da ne može samostalno utvrđivati je li do nasilja došlo, ali ima nadležnost nadzirati ispravnost i učinkovitost postupanja onih tijela koja su ovlaštena postupati po pritužbama, što se prvenstveno odnosi na policiju i centre za socijalnu skrb, te da na svoju inicijativu može zatražiti očitovanje policije i državnog odvjetništva.

Lalovca je njegova supruga Tončika Anastazija, od koje se razvodi, optužila u emisiji "Bujica" da ju je više puta tukao, čak i kad je išla na kemoterapiju, zbog čega ga je prijavila policiji. U emisiji je puštena i audio snimka koja bi trebala potvrditi Lalovčevo verbalno zlostavljanje i prikazana fotografija modrica na tijelu za koje supruga tvrdi da joj je nanio Lalovac.

Udruga U ime obitelji zatražila je od Višnje Ljubičić da od dužnosnika SDP-a, DORH-a i udruge B.a.B.e. zatraži očitovanje o tome što su poduzeli u vezi s tvrdnjama Tončike Anastasije Lalovac da ju je suprug zlostavljao nakon što ih je o tome izvijestila i zatražila pomoć.

"Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nije zaprimila pritužbu u konkretnom slučaju od supruge Lalovac, niti ima službenu informaciju je li prijava podnesena nadležnim tijelima tj. policiji ili državnom odvjetništvu. U tom smislu vrlo je nezahvalno upuštati se u raspravu o konkretnom slučaju", naglašava Ljubičić.

Obzirom na činjenicu da je Lalovac putem medija iznijela optužbe o obiteljskom nasilju, Ljubičić napominje da je njena tvrdnja postala javna te stoga postoji obveza nadležnih tijela da postupe sukladno postojećem pravnom okviru o suzbijanju nasilja u obitelji. Ukazala je na Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji precizno definira koje su obveze i ovlasti državnih tijela u takvim situacijama (policije i državnog odvjetništva).

"Ovlasti Pravobraniteljice u takvim situacijama su jasne. Pravobraniteljica ne može samostalno utvrđivati je li do nasilja u obitelji došlo. No, Pravobraniteljica ima nadležnost nadzirati ispravnost i učinkovitost postupanja onih tijela koja su prema Protokolu ovlaštena postupati po pritužbama radi nasilja u obitelji, što se prvenstveno odnosi na policiju i centre za socijalnu skrb. Pravobraniteljica to učestalo radi onda kada joj se žrtve nasilja u obitelji prituže jer smatraju da ta tijela ne poštuju svoje obveze i time ugrožavaju učinkovitost zaštite od nasilja u obitelji", kaže se u priopćenju.

Ljubičić poručuje da javne osobe imaju posebnu odgovornost te se od njih očekuje da svojim postupcima ni na koji način ne dovode u pitanje jamstva ravnopravnosti spolova, bez obzira radilo se o njihovim javnim nastupima ili ponašanju u sferi koja naizgled nije izložena oku javnosti.

"Stoga, kada se pojavi sumnja da su svojim ponašanjem povrijedili jamstva ravnopravnosti spolova, takve osobe moraju biti spremnije od ostalih građana i građanki tolerirati interes javnosti da nadležna tijela utvrde opravdanost takve sumnje", istaknula je.

"Temeljem informacija koje smo saznali iz javnosti, možemo na svoju inicijativu zatražiti očitovanje policije i državnog odvjetništva, obzirom na navode gđe. Lalovac da je prijavila nasilje policiji koja je prijavu proslijedila DORH-u", stoji u priopćenju pravobraniteljice.